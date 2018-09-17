На бездействие органа местного самоуправления Ревды указывает прокуратура

Прокуратурой Ловозерского района при осуществлении полномочий по надзору за исполнением законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности выявлены нарушения закона, допущенные администрацией муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района.

В ходе проверки установлено, что индивидуальный предприниматель П. длительное время арендует помещение, расположенное в одном из домов на улице Победы в Ревде и находящееся в муниципальной собственности городского поселения.

Имея преимущественное право на приобретение указанного помещения в собственность и в целях реализации своего права на приватизацию муниципального имущества, индивидуальный предприниматель обратилась в администрацию городского поселения Ревда Ловозерского района с заявлением о выкупе указанного помещения.

Вместе с тем администрацией какое-либо решение по существу заявления индивидуального предпринимателя длительное время не принимается.

Указанное бездействие органа местного самоуправления нарушает право предпринимателя на приватизацию арендуемого муниципального недвижимого имущества.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района в адрес главы администрации муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры района.