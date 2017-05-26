На «Библиотечные бродилки» приглашают юных северян

27 мая, в общероссийский День библиотек, с 11.00 до 16.00 в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт игра-квест «Библиотечные бродилки».

Для прохождения всех этапов игры ребятам необходимо будет пройти по маршруту героев книг и выполнить множество очень непростых заданий. Участникам предстоит решать логические задачи, отгадывать шифры, искать предметы. Перейти на каждый следующий этап можно будет, только найдя подсказку и догадавшись, как расшифровать ее на предыдущем.

Только самые наблюдательные, внимательные, умные и решительные ребята, используя логику и интуицию, смогут дойти до финала, разгадать тайну библиотеки и получить приз!