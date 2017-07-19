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Мурманская область. Арктика19.07.17 12:53

На большинстве АЗС Мурманской области цены на бензин прекратили рост

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 10  по 16 июля текущего года провели мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен.  Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет -  42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  - 42,34 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,49 руб. - увеличение на 17 коп.; АИ-95 -  - в среднем 41,32 руб. - увеличение на 19 коп.; Дт/лет - в среднем 42,34 руб. - увеличение на 13 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 -  - 38,89 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,55 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,30 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,20 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 38,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,49 руб. - увеличение на 22 коп.; Дт/лет - 42,69 руб. - увеличение на 34 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47200 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 47800 руб/т (увеличение на 100 руб/т); Дт/лет - 42100 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48200 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41650 руб/т (уменьшение на 200 руб/т).

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Последние комментарии

Свой в доску
19.07.17 10:05
Да фигня это - всего-то 367 млн рублей по нынешнему курсу - по три рубля с каждого россиянина. Не обеднеем, братва! Зато им показали на что мы способны, после этого перестали в Баренцуху гриписовцы
Комментарий к новости:Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году
Степан
19.07.17 10:01
силовики хорошо поработали в 2013 году, надо им ещё премию выдать и наградить!
Комментарий к новости:Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году
NikoljG
19.07.17 07:21
Думаю, что нам ещё придётся раскошелиться за сбитый летом 2014 года над Донецком малайзийский «Боинг», за Крым и войну на Украине. От этого не отмоешься, тут Путин не в силах что-то сделать. Так что
Комментарий к новости:Международный арбитраж выставил счёт России по инциденту с судном «Greenpeace Arctic Sunrise» в 2013 году
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