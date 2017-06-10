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Мурманская область. Арктика10.06.17 18:01

На «борца» с бездомными животными пытаются повесить всех собак

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к фактам массовой гибели бездомных собак, которые были отмечены в мае этого года,  причастен 25-летний житель Мурманска. Мужчина сознался в содеянном и пояснил сотрудникам полиции, что причиной его действий стало то, что данные собаки являлись бродячими, сбивались в стаи и нападали на людей, в том числе на него. Препараты для усыпления он заказал посредством сети Интернет.

Напомним, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, в полицию Мурманска 13 мая поступило сообщение от представителей Фонда помощи бездомным животным «Путеводная звезда» о том, что за территорией Кольского моста обнаружены  трупы семи собак.

На место происшествия выехали сотрудники первомайского отдела полиции. Совместно со специалистами Мурманской областной ветлаборатории полицейские обнаружили на месте 7 тел животных, которые были направлены на исследование с целью установления причин гибели.

Еще одно сообщение об обнаружении 9 трупов собак на территории гаражного кооператива № 311 по ул. Достоевского поступило в первомайский отдел полиции 15 мая. Тела животных также были направлены на исследование.

23 мая года волонтеры фонда обнаружили ещё 7 трупов собак за территорией Кольского моста. Тела животных тоже были направлены на исследование.

По всем фактам гибели собак  сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску проводилась процессуальная проверка. Согласно выводу ветеринаров, гибель животных наступила в результате паралича дыхательной системы, что характерно в случае применения препаратов, используемых в ветеринарии для усыпления животных.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту органом дознания УМВД России по г.Мурманску принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Постановление о возбуждении уголовного дела было направлено в прокуратуру округа для проверки обоснованности принятого процессуального решения. Данное решение отменено надзирающим прокурором в связи с тем, что в деянии отсутствуют признаки уголовного преступления, предусмотренного данной статьей.

 

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