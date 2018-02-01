На Борисоглебской ГЭС ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт гидроагрегата № 1 мощностью 28 МВт.

— Проведенные работы крайне важны для повышения надежности оборудования. В ходе ремонта обновлена облицовка вала турбины, выполнена изоляция сегментов генераторного подшипника для исключения протекания подшипниковых токов, исправлена форма рабочего колеса. Также заменены два выключателя на стороне 150 кВ на современные элегазовые, проведена наладка системы автоматического управления и регулирования гидроагрегата, — пояснил заместитель главного инженера филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов.

Капитальный ремонт направлен на обеспечение бесперебойной эксплуатации гидроэлектростанции.

Борисоглебская ГЭС уникальна: она работает одновременно на две энергосистемы — российскую и норвежскую, машинный зал станции расположен на глубине 50 метров. Подвоз оборудования, всех деталей и инструментов, необходимых для проведения ремонтных работ, осуществляется по 500-метровому транспортному туннелю, прорубленному в скальной породе.