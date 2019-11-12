На борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» североморских гимназистов посвятили в юнармейцы

В главной базе Северного флота на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» состоялась торжественная церемония приёма в Юнармию учащихся гимназии № 1 города Североморска. Ряды военно-патриотического движения пополнили 26 школьников.

В церемонию принял участие заместитель командира бригады по военно-политической работе капитан 1 ранга Павел Тетерин. Он пожелал новоявленным юнармейцам успехов в учёбе и спорте, затем вручил значки с официальной символикой молодёжного движения.

Как сообщает пресс-служба СФ, после церемонии гимназистов напоили чаем со сладостями в кают-компании и провели экскурсию по кораблю, который в течение двух лет возглавляет арктическую группировку Северного флота во время походов по Северному морскому пути.

В настоящее время в зоне ответственности Северного флота общее количество юнармейцев уже превышает численность военнослужащих по призыву и продолжает неуклонно увеличиваться.