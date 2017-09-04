На БПК «Североморск» в Дудинке побывал 10-тысячный посетитель

На борту большого противолодочного корабля «Североморск», который на протяжении двух недель был открыт для экскурсий граждан в порту Дудинка, побывал юбилейный - 10-тысчный посетитель. Им оказалась 14-летняя местная школьница Мария Бобровник.

В торжественной обстановке старший на походе – командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирал Олег Голубев вручил ей памятный сертификат о данном событии, а также книгу о корабле и вымпел.

БПК «Североморск» впервые в истории флота поднялся вверх по течению великой сибирской реки Енисей и зашёл в Таймырский порт Дудинка. За время стоянки в порту на его борту были организованы выставки современного вооружения и обмундирования в рамках военно-технического форму «Армия-2017» на Северном флоте, сообщает пресс-служба Северного флота.