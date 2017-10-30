На Центральном стадионе профсоюзов прошёл XIX фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск»

Организаторами соревнований выступили комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 13 и городская федерация спортивной борьбы.

Всего участие в турнире приняли участие 96 спортсменов из 7 команд Мурманской области.

Победителем турнира стала команда мурманской СДЮСШОР № 13, второе место у команды из Снежногорска, третье ДЮСШ «Олипм» из Оленегорска. Так же судейской коллегией специальными призами отмечены воспитанники СДЮСШОР № 13 «За волю к победе» Черкашин Артём, «За лучшую тактику» Лымаренко Кирилл, «Лучший борец» Удальцов Дмитрий.

«Соревнования получились увлекательными. Это первый большой старт в новом учебном году для начинающих борцов из Мурманска, Снежногорска, Оленегорска, Кольского района, Североморска, Полярного. Почти сто спортсменов из Мурманской области приняли участие в нашем турнире. Фестиваль имеет многолетнюю историю и проводится с целью популяризация греко-римской борьбы, выявления сильнейших спортсменов», пояснил президент городской федерации спортивной борьбы Андрей Горельцев.