На центральных улицах Мурманска запретят движение и парковку транспортных средств

В Мурманске в связи с организацией праздничных новогодних мероприятий, посвященных встрече Нового 2018 года, будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

- по улице Ленинградской, от дома №5/23 по улице Воровского до улицы Профсоюзов, с 00 до 18 часов 9 декабря;

- по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна, с 00 до 18 часов 9 декабря.