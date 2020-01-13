На чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота уверенно победила команду «Горняк»

Сборная Северного флота одержала уверенную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы победили со счётом 19:5, забив наибольшее количество шайб за игру в чемпионате в этом сезоне.

Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта Мурманска.

С самого начала матча хоккеисты Северного флота взяли инициативу в свои руки, забив в первом периоде шесть шайб, оленегорцы ответили одной реализованной атакой. Семь шайб в воротах команды «Горняк» оказалось во втором периоде, североморцы пропустили одну. В начале последнего периода североморцы, получили сразу два удаления и оказались в меньшинстве. Хоккеистам из Североморска получилось защитить свои ворота и не дать сопернику реализовать большинство. После чего, сборная Северного флота забила шесть шайб в ворота хоккейной команды «Горняк», оленегорцы ответили тремя реализованными атаками, сообщает пресс-служба СФ.

Хоккейный матч собрал около двухсот болельщиков и любителей хоккея, которые активно поддерживали свои команды во время матча.