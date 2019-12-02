На Чемпионате Вооруженных Сил РФ по хоккею сборная ВМФ России вошла в тройку лидеров, но проиграла команде Северного флота

Сборная команда ВМФ России приняла участие в Чемпионате Вооруженных сил РФ по хоккею среди офицеров старше 35 лет, который состоялся в Санкт-Петербурге. Возглавил сборную и вышел на лёд главнокомандующий Военно-морским флотом Адмирал Николай Евменов.

На протяжении Чемпионата команда ВМФ одержала три победы: над сборными Западного Военного округа (5:2), ВДВ (4.2), Центрального Военного округа (3:2), сыграла вничью с командой ВКС (4:4) и уступила только команде Северного флота со счётом 3:5.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, в составе сборной ВМФ России играли, также заместитель Главкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин и заместитель начальника ВУНЦ ВМФ контр-адмирал Сергей Рачук.

«Хоккей с шайбой традиционно всегда был популярен на Флоте, наряду с футболом, лыжным спортом и плаваньем. Спортивная работа в ВМФ приобретает все большую массовость. Все, от матроса до главкома ВМФ прекрасно знают, что море любит сильных, физически выносливых. Необходимо не только прекрасно знать вверенную технику и оружие, но и обладать флотской выносливостью и упорством. Ну а дух спортивной состязательности в крови у военных моряков», - сообщил главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов на совещании по подведению итогов участия ВМФ в Чемпионате Вооруженных сил по хоккею.