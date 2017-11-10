На чемпионате «WorldSkills Hi-Tech-2017» успешно выступили молодые инженеры Кольской АЭС

В Екатеринбурге проходил IV Национальный чемпионат сквозных профессий высокотехнологичных отраслей промышленности «WorldSkills Hi-Tech-2017», собравший рекордное число участников. За медали боролись более 300 молодых рабочих ведущих российских корпораций и холдингов. Абсолютным победителем, завоевав в медальном зачете 10 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали, стала ГК «Росатом».

Внёс свой вклад в этот достойный результат и молодой специалист Кольской АЭС - инженер цеха тепловой автоматики Евгений Советный. «Задания были нелегкие, - делится впечатлениями Евгений Советный, - эмоциональное напряжение тоже не покидало, но дух единой команды и ответственность за то, что представляешь самую лучшую Госкорпорацию, дивизион и атомную станцию, помогало».

Госкорпорация «Росатом» выставила на чемпионат команду численностью 120 человек. В состав сборной входили и представители Концерна «Росэнергоатом» - 9 участников и 15 экспертов с различных атомных станций России. В том числе и пятеро специалистов Кольской АЭС.

Помимо Евгения Советного, в чемпионате участвовали инженер отдела радиационной безопасности Дмитрий Лексашов и трое экспертов: инженер цеха тепловой автоматики и измерений Сергей Патюков, инженер по подготовке производства отдела радиационной безопасности Игорь Малышев и ведущий инженер цеха тепловой автоматики Александр Семенов.