На что и сколько бюджетных средств будет направлено в 2020 году, разбирались в Североморске

Во флотской столице 28 ноября состоялись очередные бюджетные слушания. Перед депутатами выступили заместитель главы ЗАТО г. Североморск, председатель КИО Андрей Федулов и врио председателя КРГХ Денис Горбунов.

Андрей Федулов рассказал депутатам об итогах работы комитета имущественных отношений в 2019 году и перспективах работы в 2020 году. В Реестр муниципального имущества флотской столицы входят 2 предприятия и 66 учреждений, 11230 объектов недвижимого имущества, 838 объектов движимого имущества, 452484 доли и акции четырех хозяйственных обществ, 339 земельных участков.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества 2014-2020 годы» проведены кадастровые работы в отношении 45 земельных участков, приняты в муниципальную собственность 15 земельных участков, проведена оценка рыночной стоимости 37 объектов.

Реализуя муниципальную программу «Муниципальный жилой фонд ЗАТО г. Североморск 2014-2020 годов» в 2019 году взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск составили 31 миллион 111 тысяч рублей.

Приобретены три квартиры для детей-сирот.

От администрируемых комитетом имущественных отношений неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Североморск поступило: от аренды помещений - 32,7 миллиона рублей; от аренды земельных участков – 24,9 миллиона рублей; от социального и коммерческого найма 13,8 миллиона рублей; от продажи объектов 45,2 миллиона рублей, прибыль муниципальных унитарных предприятий 209 тысяч рублей. Всего в 2019 году ожидается поступление неналоговых доходов бюджета от использования муниципальной собственности, администрируемых комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск в 2019 г . В размере 118ь миллионов 670 тысяч рублей.

В 2020 году на обеспечение деятельности КИО потребуется выделение из бюджета флотской столицы 104,4 миллиона рублей. Это почти на 13 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Средства будут направлены на реализацию муниципальных программ.

Врио председателя КРГХ Денис Горбунов сообщил о расходовании бюджетных средств, которые будут направлены на финансирование Городского Центра ЖКХ, Специализированной похоронной службы, МБУ «АХТО» и МКУ «ЕДДС». На эти цели выделяется 1 миллиард 399 миллионов 882 тысячи рублей. Такая большая сумма обусловлена значительными расходами на строительство средней школы на 1200 мест – 777 миллионов 625 тысяч рублей, детского садика на 220 мест – 190 миллионов 865 тысяч рублей, строительство новой котельной в поселке Щукозеро – 40 миллионов рублей и содержание автомобильных дорог общего пользования – 105 миллионов 208 тысяч рублей. В 2020 году на ремонт дороги в Североморске и, в том числе, в посёлок Североморск-3, планируется направить 52,4 миллиона рублей и почти 10 миллионов на текущий ремонт автомобильных дорог. Среди крупных финансовых затрат создание спортивных и детских площадок в поселке Малое Сафоново, на улицах Гаджиева и Адмирала Сизова. 18 миллионов рублей будет направлено на транспортное обслуживание пассажиров, осуществление регулярных перевозок граждан. Более 10 миллионов рублей предстоит направить на регулирование численности животных без владельцев.

В течение почти двух часов председатель КИО Андрей Федулов и врио председателя КРГХ Денис Горбунов подробно рассказывали депутатам о расходовании бюджетных средств, отвечали на многочисленные вопросы и предложения депутатов.