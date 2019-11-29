Мурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платыНалоговые инспекции Мурманской области будут работать 30 ноября – успей заплатить налоги вовремя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.11.19 08:15

На что и сколько бюджетных средств будет направлено в 2020 году, разбирались в Североморске

Во флотской столице 28 ноября  состоялись очередные бюджетные слушания. Перед депутатами выступили заместитель главы ЗАТО г. Североморск, председатель КИО Андрей Федулов и врио председателя КРГХ Денис Горбунов.

Андрей Федулов рассказал депутатам об итогах работы комитета имущественных отношений в 2019 году и перспективах работы в 2020 году. В Реестр муниципального имущества флотской столицы входят 2 предприятия и 66 учреждений, 11230 объектов недвижимого имущества, 838 объектов движимого имущества, 452484 доли и акции четырех хозяйственных обществ, 339 земельных участков.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества 2014-2020 годы» проведены кадастровые работы в отношении 45 земельных участков, приняты в муниципальную собственность 15 земельных участков, проведена оценка рыночной стоимости 37 объектов.

Реализуя муниципальную программу «Муниципальный жилой фонд ЗАТО г. Североморск 2014-2020 годов» в 2019 году взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО г. Североморск составили 31 миллион 111 тысяч рублей.

Приобретены три квартиры для детей-сирот.

От администрируемых комитетом имущественных отношений неналоговых доходов в бюджет ЗАТО г. Североморск поступило: от аренды помещений - 32,7 миллиона рублей; от аренды земельных участков – 24,9 миллиона рублей; от социального и коммерческого найма 13,8 миллиона рублей; от продажи объектов 45,2 миллиона рублей, прибыль муниципальных унитарных предприятий 209 тысяч рублей. Всего в 2019 году ожидается поступление неналоговых доходов бюджета от использования муниципальной собственности, администрируемых комитетом имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск в 2019 г. В размере 118ь миллионов 670 тысяч рублей.

В 2020 году на обеспечение деятельности КИО потребуется выделение из бюджета флотской столицы 104,4 миллиона рублей. Это почти на 13 миллионов рублей больше, чем в 2019 году. Средства будут направлены на реализацию муниципальных программ.

Врио председателя КРГХ Денис Горбунов сообщил о расходовании бюджетных средств, которые будут направлены на финансирование Городского Центра ЖКХ, Специализированной похоронной службы, МБУ «АХТО» и МКУ «ЕДДС». На эти цели выделяется 1 миллиард 399 миллионов 882 тысячи рублей. Такая большая сумма обусловлена значительными расходами на строительство средней школы на 1200 мест – 777 миллионов 625 тысяч рублей, детского садика на 220 мест – 190 миллионов 865 тысяч рублей, строительство новой котельной в поселке Щукозеро – 40 миллионов рублей и содержание автомобильных дорог общего пользования – 105 миллионов 208 тысяч рублей. В 2020 году на ремонт дороги в Североморске и, в том числе, в посёлок Североморск-3, планируется направить 52,4 миллиона рублей и почти 10 миллионов на текущий ремонт автомобильных дорог. Среди крупных финансовых затрат создание спортивных и детских площадок в поселке Малое Сафоново, на улицах Гаджиева и Адмирала Сизова. 18 миллионов рублей будет направлено на транспортное обслуживание пассажиров, осуществление регулярных перевозок граждан. Более 10 миллионов рублей предстоит направить на регулирование численности животных без владельцев.

В течение почти двух часов председатель КИО Андрей Федулов и врио председателя КРГХ Денис Горбунов подробно рассказывали депутатам о расходовании бюджетных средств, отвечали на многочисленные вопросы и предложения депутатов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
29.11.19 13:39
«Мы живём в похожих климатических условиях...», - подчеркнул глава Норрботтена. Но в разных по УРОВНЮ РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ капстранах...
Комментарий к новости:Мурманская область и Швеция намерены развивать практическое сотрудничество в сферах образования и строительства
Д.О. Вернер
28.11.19 09:30
В какой ещё капстране стратегия развития рыбной отрасли утверждается Правительством, а сама отрасль принадлежит мировым холдингам?
Комментарий к новости:Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года утверждена, но рыба дешевле не будет
Анюта
26.11.19 11:51
Здравствуйте! У нас многоквартирных дом, общая канализационная труба, (со всех квартир) проходит у нас под полом. Она подтекает не струёй, но запах и очень мокрая земля в подполье. Позвонив в жкх сказ
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире00:40«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)01:10«Медленное ТВ-Камин».05:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиМурманская область оказалась лидером по уровню падения заработной платы-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 2 копейки, а евро – на 3 копейки-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4-PRO ЖКХУправляющей компании ООО «Первая УК» придётся отвечать за плохую очистку кровли-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO ЗаконыРоссиян будут уведомлять о социальных льготах, на которые они могут претендовать
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 637 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика