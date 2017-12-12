На что способны молодые инженеры Мурманска?

Сегодня в Мурманском политехническом лицее открылась III муниципальная выставка научно-технического творчества учащихся «Молодые инженеры Мурманска – 2017». В ней принимают участие школьники, студенты колледжей и вузов города.

– Выставка стала хорошей городской традицией. Для юных исследователей это прекрасная возможность проявить себя, продемонстрировать высокий уровень работ и обменяться опытом, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно, что сфера применения исследований очень широка.

На выставке представлены около 40 работ в области информационных технологий, программирования, радиоэлектроники, автоматики, промышленной робототехники. Наиболее перспективным проектам по решению жюри будут присуждены гранты, которые юные инженеры смогут потратить на приобретение необходимых для исследования материалов, оборудования, программного обеспечения, типографские расходы.

Из года в год возрастает количество участников выставки, сложность и значимость проектов, увеличивается интерес молодежи города к техническому творчеству и инженерному образованию.

– В этом году выставка вызвала небывалый интерес: для участия в ней заявились 56 молодых исследователей. Сегодня ее целью является не только популяризация инженерных специальностей, но и внедрение новых технологий, – рассказала директор Мурманского политехнического лицея Татьяна Шовская.

К слову, Мурманский политехнический лицей – традиционная площадка для проведения научных выставок, конкурсов, презентаций. В образовательном учреждении уделяется большое внимание развитию инженерно-технического мышления учащихся. На его базе создан муниципальный центр инженерных компетенций. В феврале 2018 года в лицее впервые пройдет Олимпиада национальной технологической инициативы.