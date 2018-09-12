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Мурманская область. Арктика12.09.18 12:24

На Чукотке арктические мотострелки Северного флота учились уничтожать диверсантов

Подразделения арктической мотострелковой бригады Северного флота, принимающие участие в манёврах войск (сил) «Восток-2018», отработали на Чукотке тактику рейдовых действий по поиску и уничтожению разведывательно-диверсионных групп условного противника. Учения прошли в районе мыса Ванкарем, куда днём ранее на штатной технике высадились арктические мотострелки и морские пехотинцы.

По замыслу учения, условные диверсанты были обнаружены с помощью современных средств разведки и беспилотных летательных аппаратов. После получения информации от разведчиков в район обнаружения были направлены подразделения арктической мотострелковой бригады на армейских мотовездеходах и снегоболотоходах, оборудованных крупнокалиберными пулемётами. Арктические мотострелки отработали тактику преследования и окружения условного противника.

На этапе проведения боевой стрельбы из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулемётов по подготовленным мишенным позициям условные диверсанты были уничтожены.

Силы Северного флота принимают участие в манёврах «Восток-2018» на северо-восточном направлении в составе арктической группировки. Для участия в манёврах «Восток-2018» подразделения арктической мотострелковой бригады в составе отряда боевых кораблей совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути. За время похода с 8 августа корабли и суда прошли более 4000 морских миль и выполнили задачи нескольких тактических учений в Арктике, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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