На день города в Мурманске состоится народное гулянье и заплыв на Семёновском озере

6 октября с 13 часов на площади Пять Углов пройдёт народное гулянье, посвященное празднованию дня города-героя, легкоатлетический пробег «Мой Мурманск», заплыв на дистанцию 102 метра на Семёновском озере.

Пройдёт выступление детских коллективов образовательных учреждений города Мурманска в творческой развлекательной программе «Дом, в котором мы живём, о котором мы поём». Концерт начнётся с 13.30.

Также будет организована работа интерактивных площадок и концертная программа молодёжи города, которая состоится с 15 часов до 18 часов перед зданием отеля «Арктика».