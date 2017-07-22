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Мурманская область. Арктика22.07.17 13:42

На дорогах Мурманска сотрудники Госавтоинспекции решили «сыграть» в «Бутылочку»

В областном центре сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные целевые мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 6 месяцев текущего года на территории Мурманска по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате чего 13 человек получили ранения различной степени тяжести. С участием водителей, имевших признаки опьянения, но отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 5 дорожно-транспортных происшествия, 11 человек получили травмы.

Нетрезвый водитель представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Сообщить о фактах управления транспортных средств водителями с признаками опьянения можно в дежурную часть  ОБ ДПС ГИБДД по тел. 127 или 42-18-45.

Как напоминает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в соответствии с действующим законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством от 1,5 до 2-х лет и административных штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

 

 

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