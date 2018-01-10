На дорогах Мурманска за минувшие сутки в ДТП пострадали 2 человека, в том числе ребёнок

За минувшие сутки на территории Мурманской области было зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили ранения, в том числе ребёнок.

9 января примерно в 14 часов 30 минут в Мурманске на улице Чумбарова-Лучинского водитель, управляя автобусом «МАЗ», при начале движения не предоставил преимущества в движении автомобилю «Киа» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия 58-летняя пассажирка автомобиля «Киа» обслужена амбулаторно.

Во вторник около 17 часов 40 минут в областном центре на улице Марата водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», допустил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне установленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1196 нарушений Правил дорожного движения. 28 нарушений допущено пешеходами, 1 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителя.

Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 825 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 43 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).