На дорогах Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

На территории Мурманской области с 14 по 28 января будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Основная задача акции - выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

Региональная Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на встречную полосу движения – одна из основных причин наиболее серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Совершайте обгоны только в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности этого маневра, как для вас, так и для других участников дорожного движения.

Выезд на полосу встречного движения в нарушение правил дорожного движения в соответствии с п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев. Повторное совершение административного правонарушения на основании п.5 ст. 12.15 КоАП РФ, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации выезда на встречную полосу специальными техническими средствами фото- и киносъемки, видеозаписи – наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.