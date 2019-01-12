Мурманск попал на четвёртое мест в топе-5 морских портов РФВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.01.19 07:30

На дорогах Мурманской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

На территории Мурманской области с 14 по 28 января будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Основная задача акции - выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на встречную полосу.

Региональная Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезд на встречную полосу движения – одна из основных причин наиболее серьезных дорожно-транспортных происшествий.

Совершайте обгоны только в разрешенных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности этого маневра, как для вас, так и для других участников дорожного движения.

Выезд на полосу встречного движения в нарушение правил дорожного движения в соответствии с п. 4 ст. 12.15 КоАП РФ влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырёх до шести месяцев. Повторное совершение административного правонарушения на основании п.5 ст. 12.15 КоАП РФ, влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации выезда на встречную полосу специальными техническими средствами фото- и киносъемки, видеозаписи – наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Игорь В.
12.01.19 08:53
Такое путешествие займёт несколько месяцев, затраты большие. А откуда такие шальные деньги на этот экстрим?
Комментарий к новости:Три смельчака хотят покорить побережье Арктики
Горожанка.
09.01.19 23:36
Доброй ночи. С интересом горожане и гости города-героя послушали, а затем и посмотрели интервью директора МБУ КШМ в программе «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD». Очень содержательное интерв
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: В кадетской школе плюсов много - Сергей Цветков
Оксана
07.01.19 22:39
Добрый день! Обратилась в УК с вопросом очистки козырька балкона от наледи (5 этаж, внешняя сторона дома). Ответ: это не входит в наши обязанности, решайте в частном порядке. Сами счистить наледь не с
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:55Мультфильмы (6+)13:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРеальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыС 1 января 2019 года начал действовать ряд региональных законов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 85 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика