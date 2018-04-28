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Мурманская область. Арктика28.04.18 14:39

На дорогах Мурманской области за минувшие сутки пострадали четыре человека

На дорогах Мурманской области за минувшие сутки зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы.

27 апреля в 08 часов 30 минут в Мурманске на Кольском проспекте при торможении автобуса «Мерседес Бенц Спринтер» в салоне произошло падение инвалидного кресла, в котором находился ребенок 2008-го года рождения. В результате происшествия пострадавший мальчик госпитализирован. По факту данного ДТП проводится проверка.

27 апреля в 16 часов 10 минут в Мончегорске на улице Металлургов водитель автомобиля «ВАЗ-2109» при движении задним ходом во время парковки допустил наезд на мужчину 1927-го года рождения. Пострадавший обслужен амбулаторно.

28 апреля в 01 час 43 минуты в Апатитах на улице Жемчужной водитель автомобиля «Хендай» при выполнении обгона не справился с управлением, допустил наезд на бордюрный камень с последующим наездом на металлическое ограждение, съездом с дороги и опрокидыванием. В результате происшествия амбулаторно обслужена пассажирка автомобиля, женщина 1984-го года рождения.

28 апреля в 01 час 45 минут в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «Лада» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением транспортным средством и допустил столкновение с припаркованным автомобилем «Форд». В результате происшествия водитель автомобиля «Лада» госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1669 нарушений Правил дорожного движения.

17 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 9 водителей.

Выявлено 4 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1398 нарушений ПДД. 2 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 31 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).

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