На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадали 4 человека

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили ранения.

10 января примерно в 9 часов 32 минуты на 1330 километре автодороги «Кола» водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», не учёл дорожно-метеорологические условия, допустил выезд на встречную полосу движения и столкновение с автомобилем «МАН». В результате происшествия 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ» обслужен амбулаторно.

Вчера же около 10 часов 30 минут на 13 км автодороги «Кола-Мурмаши» водитель автомобиля «Фольксваген» не учел дорожно-метеорологические условия и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом «ГАЗ». В результате происшествия три пожилые пассажирки автобуса обслужены амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1152 нарушения Правил дорожного движения. 24 нарушения допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.

За сутки было оформлено 40 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).