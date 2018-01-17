На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадали 5 человек

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

16 января около 7 часов 20 минут в Североморске водитель, управляя автомобилем «Хонда», не уступил дорогу автомобилю «Шкода», который пользовался преимущественным правом для движения, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 49-летняя пассажирка автомобиля «Шкода» обслужена амбулаторно.

Вчера же около 9 часов 40 минут в Мурманске на улице Старостина водитель автомобиля «Форд» при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Шевроле», который двигался во встречном направлении, и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 24-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» обслужена амбулаторно.

В среду около 11 часов 50 минут на 6 километре автодороги «Апатиты-Кировск» водитель, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Дэу». В результате ДТП 52-летний мужчина (водитель автомобиля «Дэу») и 58-летняя женщина (водитель автомобиля «Шевроле») госпитализированы в медицинское учреждение.

16 января около 12 часов 30 минут в посёлке Ревда водитель автомобиля «ВАЗ» при движении задним ходом допустил наезд на пешехода, которая находилась на прилегающей территории здания. В результате происшествия 62-летняя женщина обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1374 нарушения Правил дорожного движения. 27 нарушений допущено пешеходами, 2 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 3 водителя.