На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадали два человека, один человек погиб

На дорогах Мурманской области за минувшие сутки зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы, 1 погиб.

23 апреля в 07 часов 30 минут на улице Копытова в Мурманске неустановленный водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на женщину 1965-го года рождения, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте в зоне прямой видимости пешеходного перехода. Пострадавшая госпитализирована. По факту данного ДТП проводится проверка.

23 апреля в 13 часов 50 минут на 21-м километре автодороги «Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта» водитель автомобиля «Хендай», двигаясь в сторону Колы, при неустановленных обстоятельствах допустил съезд в правый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП 58-летний пассажир автомобиля госпитализирован, водитель 1950 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1523 нарушений Правил дорожного движения.

33 нарушения допущено пешеходами, из них 4 - несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1348 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 26 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).