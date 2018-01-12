На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадало 6 человек, один из которых погиб

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести, один человек скончался.

11 января в 17 часов 33 минуты на 1154-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Кандалакшский район) мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Вито», при движении в сторону Мурманска не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил выезд на прилегающую к автодороге автостоянку. Затем водитель допустил наезд на стоящий автомобиль «Рено», после чего продолжил движение вперед и совершил наезд на стоящий полуприцеп «Бург-Вро» в составе с автомобилем «Ивеко». В результате происшествия пассажир автомобиля «Мерседес Вито» был госпитализирован, водитель этого же транспортного средства скончался на месте. Установлено, что оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

В четверг в 19 часов 20 минут на 1167-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Кандалакшский район) водитель автомобиля «Мерседес» при обгоне автомобиля «Фрейтлайнер» допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель» и автомобилем «Шкода», а автомобиль «Фрейтлайнер» допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП госпитализированы 45-летняя пассажирка автомобиля «Опель» и 40-летняя пассажирка автомобиля «Шкода».

Вчера в 13 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Кольском на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Митсубиси», двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия амбулаторно обслужены 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21112» и 3-летняя девочка, находившаяся в автомобиле «Митсубиси».

11 января в 8 часов 55 минут в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Хюндай» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на женщину 1983-го года рождения. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1814 нарушений Правил дорожного движения.