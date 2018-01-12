ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: К сожалению, общество бывает больным – Татьяна Кусайко, член СФ РФХочешь комфортной среды – ищи урны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.01.18 11:30

На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадало 6 человек, один из которых погиб

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6  человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести, один человек скончался.

11 января в 17 часов 33 минуты на 1154-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Кандалакшский район) мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Вито», при движении в сторону Мурманска не учел дорожные и метеорологические условия,  не справился с управлением и допустил выезд на прилегающую к автодороге автостоянку. Затем водитель допустил наезд на стоящий автомобиль «Рено», после чего продолжил движение вперед и совершил наезд на стоящий полуприцеп «Бург-Вро» в составе с автомобилем «Ивеко». В результате происшествия пассажир автомобиля «Мерседес Вито» был госпитализирован, водитель этого же транспортного средства скончался на месте. Установлено, что оба мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.

В четверг в 19 часов 20 минут на 1167-м километре автодороги Р-21 «Кола» (Кандалакшский район) водитель автомобиля «Мерседес» при обгоне автомобиля «Фрейтлайнер» допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Опель» и автомобилем «Шкода», а автомобиль «Фрейтлайнер» допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП госпитализированы 45-летняя пассажирка автомобиля «Опель» и 40-летняя пассажирка автомобиля «Шкода».

Вчера  в 13 часов 25 минут в Мурманске на проспекте Кольском на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при повороте налево не предоставил преимущества в движении автомобилю «Митсубиси», двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия амбулаторно обслужены 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21112» и 3-летняя девочка, находившаяся в автомобиле «Митсубиси».

11 января в 8 часов 55 минут в Мурманске на улице Книповича водитель автомобиля «Хюндай» при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на женщину 1983-го года рождения. Пострадавшая обслужена амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1814 нарушений Правил дорожного движения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовал: 81 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
Василий
11.01.18 16:45
самомнение у Н - выше его самого. Но жизнь таких ломает быстро.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Volk
11.01.18 07:47
Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире13:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиУдарники капиталистического труда работают в 30 крупнейших банках России-PRO ВалютуРубль в начале дня снижался-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика