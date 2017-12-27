На дорогах Мурманской области за минувшие сутки в ДТП пострадало 7 человек

За прошедшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы.

26 декабря около 11 часов 15 минут в Мурманске на проспекте Кольский в районе дома № 10 водитель, управляя автомобилем «ГАЗ», неправильно выбрал дистанцию до стоящего впереди автомобиля «ГАЗ». В результате ДТП получили травмы две пассажирки обоих автомобилей.

Вчера же в 15 часов 10 минут на 20 км автодороги «Мишуково – Снежногорск» водитель автомобиля «Ауди А6» выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «БМВ Х5». В результате происшествия получили травмы оба водителя и пассажир «БМВ Х5».

Во вторник около 17 часов 20 минут в Мурманске на улице Книповича в районе дома №63 водитель автомобиля «Нисан Премьера» допустил наезд на женщину, 1953 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая была доставлена в травмпункт водителем, совершившим ДТП.

26 декабря в 17 часов 45 минут на 1531 км автодороги Р-21 «Кола» в Печенгском районе, водитель автомобиля «Лада Приора», выполняя обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Хендай Сантафе». В результате происшествия госпитализиролван пассажир «Лада Приора».

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1523 нарушения Правил дорожного движения.