На дорогах Мурманской области за минувшие трое суток зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия

13 апреля около 17 часов на 5 км автоподъезда к городу Североморск водитель автомобиля «ВАЗ» потерял контроль над управлением транспортным средством, съехал с дороги и допустил наезд на световую опору. В результате происшествия 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ» обслужен амбулаторно.

14 апреля около 15 часов 30 минут в Мурманске на улице Баумана водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и переносила на руках ребенка. В результате ДТП ребенок в возрасте 1 года 9 месяцев госпитализирован в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2322 нарушения правил дорожного движения.

68 нарушений допущено пешеходами, 7 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 15 водителей.

Выявлено 18 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1355 нарушений ПДД. 7 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 147 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).