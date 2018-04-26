На дорогах Мурманской области за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1471 нарушение ПДД

25 апреля в 14 часов 30 минут в Мурманске на Верхнеростинском шоссе водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь в сторону улицы Домостроительной, не учел дорожные и метеорологические условия, потерял контроль над управлением транспортным средством и допустил столкновение с автомобилем «Форд», который двигался в попутном направлении. В результате столкновения водитель автомобиля «ВАЗ» - мужчина 1956 года рождения - был госпитализирован.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1471 нарушение правил дорожного движения.

29 нарушений допущено пешеходами, 8 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 7 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1125 нарушений ПДД. 4 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 37 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).