На дорогах Мурманской области за сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия с погибшим и пострадавшими

За прошедшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, а 3 - получили травмы.

4 декабря в 6 часов 50 минут на 1265 км автодороги «Кола» в Мончегорском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21112», выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Фольксваген Каравелла» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21112» скончался на месте происшествия, 41-летний пассажир «ВАЗ-21112» и 31-летний пассажир «Фольксваген Каравелла» доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Вчера в 16 часов 00 минут в Мурманске на проспекте Кирова в районе дома № 29/11 водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Форд», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия водитель автомобиля «Форд» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за минувшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 868 нарушений Правил дорожного движения. 43 нарушения допущено пешеходами, 6 – несовершеннолетними, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 6 водителей.