На дорогах Мурманской области за сутки в ДТП пострадали 4 человека

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 4 человека получили травмы различной степени тяжести.

29 ноября в 14 часов 45 минут на 18 километре автодороги «Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта» водитель автомобиля «Фольксваген Джета» не учёл дорожные условия, потерял контроль над управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия госпитализирован пассажир автомобиля.

Вчера в 11 часов 20 минут в Мурманске на улице Полярные Зори водитель автомобиля «ВАЗ-2112» при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с автомобилем «Дэу», который двигался во встречном направлении. В результате происшествия амбулаторно обслужены 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и две женщины 1990 и 1978 годов рождения, находившиеся в салоне автомобиля «Дэу», сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области.