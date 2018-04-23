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Мурманская область. Арктика23.04.18 13:07

На дорогах области за прошедшие трое суток зарегистрировано 1448 нарушений ПДД

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы.

20 апреля около 20.00 в Мурманске на улице Фурманова водитель автомобиля «Рено», двигаясь в сторону улицы Павлова, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Рено», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 20-летний пассажир одного из автомобилей «Рено» обслужен амбулаторно.

20 апреля около 23.00 в Мончегорске водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 41-летний мужчина обслужен амбулаторно. Проводится проверка.

20 апреля около 23.50  в Мурманске на проспекте Кольском водитель автомобиля «БМВ», двигаясь в сторону улицы Кооперативной, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Дэу», который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. По данному факту проводится проверка. В результате ДТП 25-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля «Дэу» госпитализированы в медицинское учреждение.

21 апреля около 16.40 в Мурманске на улице Челюскинцев водитель троллейбуса, двигаясь в сторону проспекта Ленина, проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля «Фольксваген» обслужен амбулаторно.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2371 нарушение Правил дорожного движения.

126 нарушений допущено пешеходами, 16 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 20 водителей.

Выявлено 12 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1448 нарушений ПДД. 5 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 106 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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