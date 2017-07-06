На дорогах Первомайского округа появятся временные знаки дорожного движения - АО «МЭС» проводит работы по присоединению к тепловым сетям Нахимовского военно-морского училища

АО «МЭС» готовится подключить к тепловым сетям новый объект – Нахимовское военно-морского училище в г. Мурманск.

В связи с мероприятиями по технологическому присоединению с 7 по 31 июля будет ограничено дорожное движение на пересечении Кольского проспекта, ул. Шевченко и ул. Генерала Щербакова. Водителям в этот период необходимо соблюдать внимательность и следовать указаниям временных знаков дорожного движения. Работы на проезжей части будут вестись в соответствии со схемами организации дорожного движения и постановлением администрации города Мурманска.

Для сохранения горячего водоснабжения в ближайших домах - от проспекта Кольского до дома № 22 по ул. Шевченко - проложена временная тепловая сеть. По завершению работ она будет демонтирована, благоустройство восстановлено.