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Мурманская область. Арктика19.04.18 14:57

На дороги Мурманска вышел новый вакуумный пылесос

В преддверии Дня Победы особое внимание уделяется уборке городских улиц от песка и пыли. Чтобы помочь городским службам справиться с этой задачей быстрее и эффективнее, Мурманский морской торговый порт предоставил муниципалитету всесезонный вакуумный погрузчик Centurion LN1012, который уже сегодня начал работу на улицах столицы Заполярья.

Машина предназначена для работы по уборке пыли и песка на дорогах и технологических проездах. Принципиальным отличием новейшего «вакуумного пылесоса» от аналогов является его способность без труда убирать с дорожного полотна не только мелкую пыль, но и увлажненный грунт и даже небольшие камни. Кроме того новая машина может работать круглогодично, в том числе в условиях отрицательных температур до — 20°С.

— Это отличный пример слаженной работы города и Мурманского морского торгового порта. Совсем недавно мы подписали соглашение о сотрудничестве, одним из важных моментов которого является решение экологических вопросов, — рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Именно сейчас у нас наступает один из самых тяжелых периодов, потому что тот песок, который был использован зимой, теперь нужно собрать, чтобы избавить город от пыли, сделать его не просто красивым, но и экологически безопасным. Такая машина будет нам очень полезна.

Мурманский морской торговый порт не впервые приходит на помощь областному центру: год назад предприятие передало городским службам во временное пользование два вакуумных пылесоса. С их помощью за три месяца работы удалось вывезти с улиц Мурманска 500 кубических метров песка и пыли. В этом году эта техника также выйдет на дорогиам. Кроме того, в конце 2017 года ПАО «Мурманский морской торговый порт» подарил «Управлению дорожного хозяйства» дорожный пылесос марки Bucher.

- Мы давно не разделяем понятия город и порт, считаем нас единым целым. И теперь, когда мы получили предложение от администрации поучаствовать в уборке городских улиц, мы эту инициативу поддержали. - отметил заместитель генерального директора ПАО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

- Это реальный пример государственно-частного партнёрства, сотрудничества муниципальных и частных предприятий. Хочется поблагодарить руководство предприятия за социальную ответственность, ту позицию, которую оно занимает, за выстроенную стратегию в сфере экологии, - поделился депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Новый всесезонный вакуумный погрузчик будет убирать улицы до 9 мая.

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