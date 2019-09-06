На экологическом уроке в Мурманском центре «Лапландия» ребятам рассказали о нацпроекте «Экология»

В Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» вчера состоялся экологический урок для школьников Мурманской области и воспитанников регионального координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма. Основная тема урока – реализация в регионе национального проекта «Экология».

Выступая перед юными защитниками природы, врио губернатора отметил, что в поездках по области часто видит, как красоту природы Кольского края нарушают неприглядные следы человеческой деятельности – брошенный мусор, стихийные свалки.

В решении этих задачах глава региона отметил большую роль волонтёрского экологического движения.

В формате свободного общения школьники поделились опытом реализации своих исследовательских проектов, задали вопросы о раздельном сборе отходов, утилизации опасных отходов, например, автопокрышек, батареек и люминесцентных ламп.

Подробнее о нацпроекте «Экология» рассказала начальник отдела государственной экологической экспертизы, особо охраняемых природных территорий и экологического просвещения министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области Елена Кочкуркина. С историей заповедников Мурманской области, а также правилами безопасности при встрече с медведями юных экологов познакомила главный научный сотрудник заповедника «Пасвик», заслуженный эколог РФ Ольга Макарова.

Среди участников мероприятия – юные ученые из детского технопарка «Кванториум 51» по направлению «Биоквантум», учащиеся объединений естественнонаучной направленности центра «Лапландия», активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также восьмиклассники и одиннадцатиклассники профильных химико-биологических классов мурманской гимназии № 3.