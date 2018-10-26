На энергоблоке № 1 Кольской АЭС впервые проведена операция по проливу гидроёмкостей САОЗ на первый контур

23 октября на Кольской АЭС выполнено первое ключевое событие на пути завершения работ по продлению срока эксплуатации первого блока - пролив гидроёмкостей системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ*) на первый контур.

«Пролив гидроёмкостей на реактор - один из важнейших этапов пуско-наладочных работ на вновь смонтированном оборудовании первого энергоблока. Технологическая операция пролива пассивной САОЗ на реактор демонстрирует работу заложенных в систему проектных основ безопасности», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Работы по проливу САОЗ предусмотрены программой производства пуско-наладочных работ и представляют собой заполнение гидроёмкостей чистым конденсатом, азотом под давлением от 5 до 10 кг , и открытие арматуры на реактор. Теплоноситель – в данном случае чистый конденсат - давлением азота вытесняется в реакторную установку.

Далее персоналу Кольской АЭС предстоит проверить предохранительные устройства гидроёмкостей, системы их обогрева, совершить прокрутку на рециркуляцию. Полный комплекс пуско-наладочных работ на первом блоке Кольской АЭС завершится к середине ноября.

* - САОЗ - пассивная система аварийного охлаждения активной зоны реактора, включает в себя четыре гидроёмкости, заполняемые водным раствором борной кислоты. Каждая гидроёмкость представляет собой толстостенный стальной сосуд объёмом 60 кубических метров и весом 61 тонну. Пассивная система функционирует без привлечения персонала и использования внешних источников энергоснабжения. При падении давления в первом контуре ниже определённого уровня происходит автоматическая подача боросодержащей воды в реактор и обеспечивается охлаждение его активной зоны.