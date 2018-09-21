На Евразийском женском форуме губернатор Мурманской области Марина Ковтун представила региональный опыт поддержки женщин-предпринимателей

Поддержка женского предпринимательства, создание условий для реализации потенциала женщин в бизнесе – это залог сбалансированного развития общества и повышения качества жизни на территориях, поэтому в Мурманской области этому направлению уделяется значительное внимание, заявила Марина Ковтун на открытой дискуссии второго Евразийского женского форума «Женщины-предприниматели – за расширение сотрудничества и социально-экономического взаимодействия».

Глава Мурманской области отметила, что женское предпринимательство – это понятие, которое давно вышло за рамки гендерного определения и сегодня скорее несет в себе смысл социализированного бизнеса, готового учитывать в своей деятельности интересы общества. В основном женщины сосредоточились на таких социально значимых сферах деятельности, как образование, здравоохранение, воспитание молодого поколения, креативная индустрия. В качестве примеров Марина Ковтун назвала такие успешные региональные стартапы, как балетная школа Екатерины Зварко в Гаджиево и ателье по пошиву одежды для детей-инвалидов Елены Самуто, ставшей победителем проекта «Мама-предприниматель».

«Успешная интеграция женщин в бизнес ярко проявляет их способности, вселяет уверенность в себе, помогает преодолеть стереотипы», – подчеркнула Марина Ковтун.

Участницы дискуссии отмечали, что женщины, составляя половину населения, выполняют 66% «мировой» работы. При этом в гораздо большей степени, чем мужчины, сталкиваются с проблемой безработицы. Согласно исследованиям, сокращение гендерного разрыва увеличит мировой ВВП на 7% к 2025 году.

На встрече обсуждались инициативы женских предпринимательских организаций, направленные на преодоление гендерного неравенства, лучшие мировые практики поддержки женского предпринимательства и развития малого и среднего предпринимательства, социального, семейного бизнеса, укрепления неформальных связей между женскими предпринимательскими ассоциациями и бизнесом.

Президент общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Татьяна Гвилава горячо поддержала идею проведения региональной женской конференции в Мурманске.