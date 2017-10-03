На федеральном уровне работа по созданию опорных зон развития в Арктике только начинается

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела первое в этом году расширенное заседание Экономического совета и Полярной комиссии. На заседании обсудили вопросы о новой редакции госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» и о разработке параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Марина Ковтун напомнила, что такие встречи стали традиционной площадкой для открытого диалога власти с экспертным и деловым сообществом по ключевым вопросам социально-экономического развития региона.

«Перспективы Мурманской области мы связываем как с успешной работой наших крупных предприятий, так и с ключевыми изменениями в государственной экономической политике. Одним из её приоритетов является социально-экономическое развитие Арктической зоны России. Для ускоренного развития арктических субъектов, наращивания их экономического потенциала на федеральном уровне идёт процесс создания соответствующей нормативной базы, но уже с учетом нового подхода, предполагающего создание опорных зон развития России в Арктике», – пояснила глава региона.

31 августа федеральным правительством утверждена новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны России», которая является одним из основных механизмов реализации Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности. Консолидированные предложения Мурманской области, которые вырабатывались именно на площадке Экономического совета, в принятой редакции частично учтены.

«В обновленной редакции присутствует описание опорных зон развития с учётом преимуществ каждой из них. При этом мероприятия программы свидетельствуют о том, что на федеральном уровне работа по созданию опорных зон развития только начинается. Основные управленческие решения отнесены на следующую трехлетку», – сообщила Марина Ковтун.

Разработка параметров прогноза социально-экономического развития области на ближайшие три года – один из документов, формируемых в рамках бюджетного процесса. Над прогнозом сейчас работает Министерство экономического развития Мурманской области.

Также на заседании были заслушаны доклады руководителей крупнейших бюджетообразующих предприятий региона об основных достигнутых и планируемых на период 2017-2020 годов финансово-экономических результатах деятельности.