На фермах ООО «Русский лосось» признаков заболевания рыбы не отмечено

Специалисты комитета по ветеринарии Мурманской области и Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных провели плановое ихтиопатологическое обследование садковых ферм ООО «Русский лосось».

Ветеринарные врачи осуществили осмотр молоди атлантического лосося и условий их содержания в двух садковых комплексах предприятия, которые были ввезены из Норвегии в период с мая по август 2019 года. Признаков заболевания рыбы не отмечено. Были также отобраны пробы для лабораторных исследований в Мурманской облветлаборатории для исключения бактериальных заболеваний лососевых рыб.

Ветеринарно-санитарные и эпизоотические обследования предприятий аквакультуры Мурманской области с обязательным проведением ихтиопатологических исследований будут продолжены.

Ветеринарный контроль за эпизоотическим состоянием хозяйств аква- и марикультуры в регионе осуществляется в постоянном режиме.