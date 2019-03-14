На фестивале «Погружение в Арктику» в Кировске отработают техники фри-дайвинга и обсудят снаряжение для подледных погружений

В Кировске впервые пройдёт фестиваль подводных профессий «Погружение в Арктику». Это значимое для города событие, должно стать одной из вех по развитию в городе центра арктических компетенций, сообщил глава администрации Кировска Юрий Кузин.

«В начале апреля в Санкт-Петербурге состоится V Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», в котором примет участие делегация из Кировска. Будет представлен и фестиваль «Погружение в Арктику», – рассказал он.

Юрий Кузин подчеркнул, что основным организатором выступает известный дайвер, обладатель нескольких мировых рекордов по подводным погружениями Александр Губин.

Ледовый лагерь появится на озере Малый Вудъявр уже 18 марта, а 19 марта состоится торжественное открытие фестиваля. 20, 21 и 22 марта участники проведут практические погружения, демонстрацию спасательной операции и погружений на задержке дыхания (подледный фри-дайвинг), отработают техники психологической подготовки ныряльщика.

В вечернее время пройдут серии обучающих мероприятий и панельные сессии «Безопасность на водных объектах, актуальные вопросы организации водолазных работ в условиях низких температур», «Медицинское обеспечение водолазных спусков». Участники также обсудят снаряжение для погружений в арктических условиях.