На фестивале викингов в Мончегорске боролись за звание сильнейшего воина Имандры

Фестиваль нордической культуры «Imandra Vikind Fest – 2019» состоялся в Мончегорске. Исторический праздник открылся ярким костюмированным шествием воинов Средневековья. У подножия горы Монча, в долине, окруженной лесом, команда единомышленников создала большую деревню. Под открытым небом гости праздника могли окунуться в древнюю эпоху – оценить предметы обихода и оружие викингов, ознакомиться с походным бытом и историческими костюмами.

Организаторы «Imandra Viking Fest» провели ознакомительную экскурсию по средневековому селению Имандра. На территории фестиваля открыто более 20 различных площадок. В зоне «Альвхейм» обучали этническим танцам, в картонной мастерской юные участники изготавливали оружие викингов, в палатке «Студеные ремесла» делали нордические обереги. Для любителей истории в долине работала образовательная площадка, где участники могли послушать лекции на тему «Мир и походы викингов», «Руны и искусство», а также принять участие в квизе. Отдельная зона, которая пользовалась не меньшим спросом у посетителей, – «Арктическая кухня» с блюдами из оленины, поморской ухой и морошковым чаем.

Самой зрелищной площадкой этнофестиваля стал спортивный турнир для храбрых и мужественных участников «Игры Тора», в ходе которого северяне боролись за звание сильнейшего воина Имандры. Завершился «Imandra Vikind Fest – 2019» огненным шоу «Пламя Асгарда» и концертом известных рок-групп. По оценкам организаторов в историческом празднике приняли участие более 6 тысяч человек.