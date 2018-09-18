На Фестивальной будет ограничено движение всех видов транспорта

В Мурманске в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет ограничено движение всех видов транспорта:

– по ½ проезжей части улицы Фестивальной (в районе дома №22 по улице Подгорной) в южном направлении с 8 часов 20 сентября до 20 часов 21 сентября;

– по ½ проезжей части улицы Фестивальной (в районе дома №22 по улице Подгорной) в северном направлении с 8 часов 22 сентября до 20 часов 23 сентября.