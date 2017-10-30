На финишной прямой фестиваля «Трасса» лучшие номера представили участники нынешнего года и победители прошлых лет

В Кольском районном центре культуры прошел гала-концерт X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса».

В этом году «Трасса» стартовала 9 сентября и полтора месяца продолжала шествие по разным городам региона – Мурманск, Заполярный, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакша, Кола. Более трехсот творческих, талантливых молодых людей приняли участие в фестивале эстрадного вокала «Взлетная полоса», фестивале клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестивале эстрадного и современного танца «Highway», фестивале рок-музыки «Rock Motor», фестивале театрального искусства «Анти-freeze», фестивале современных видов искусства «Генератор», а также конкурсе для начинающих журналистов «Асфальт», которые стали площадками «Трасса» в этом году.

Традиционно на гала-концерте выступили лауреаты всех площадок фестиваля «Трасса – 2017». На юбилейном показе свои лучшие номера представили и победители фестиваля прошлых лет. Кроме этого, на финишной прямой десятого фестиваля «Трасса» встретились идейные вдохновители, организаторы, члены жюри – все, кто так или иначе вносил свой вклад в развитие «Трассы» на протяжении всего ее долгого пути.

Самым долгожданным моментом гала-концерта является, несомненно, вручение высшей награды – гран-при «Трассы». В этом году приз заслуженно достался Вячеславу Бурцеву – ведущему площадки «Пит-стоп» в 2017 году, постоянному соорганизатору площадок «Пит-стоп», лауреату I степени площадки «Highway» в 2017 году в составе коллектива «Три метра над уровнем танцпола», тренеру лауреатов площадок «Highway» и «Пит-стоп», лауреату I степени площадки «Пит-стоп» в 2008 году.

Напомним, что организатором X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса» является Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.