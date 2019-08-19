На фоне роста цен на «чёрное золото» рубль начал день с роста

Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.

В субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы) сообщили, что предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии, которая стала их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих заявил, что атака беспилотников со взрывчаткой по объектам нефтяной госкомпании «Saudi Aramco» привела к пожару на газовом заводе, который удалось локализовать.

Старший рыночный стратег «CMC Markets» Майкл Маккарти, мнение которого приводит агентство «Блумберг», полагает, что атака в Саудовской Аравии помогает «поддержать рынок нефти».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,2970 рубля. По отношению к последней сделке 16 августа доллар снизился на 23,30 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 30 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 19,29 копейки и составил 73,5621 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, вырос. Рост составил 34 копейки.