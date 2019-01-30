На фоне роста цен на «чёрное золото» рубль пытается укрепиться

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром на фоне опасений перебоев в поставках сырья из Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов.

Напомним, США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской «PDVSA» в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы «PDVSA», США «берегут» эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры защиты собственного рынка.

«Венесуэльский экспорт не уйдёт с рынка, он будет скорее перенаправлен в другие страны. Учитывая, что США выпадают из списка покупателей венесуэльской нефти, Китай и Индия смогут получить эти объёмы нефти с большой скидкой», — сказала агентству «Рейтер» аналитик «Rystad Energy» Паола Родригес-Масиу.

В то же время сдерживают рост стоимости нефти данные Американского института нефти (API), свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно данным организации, за неделю по 25 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,098 миллиона баррелей после роста на 6,55 миллиона баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,1116 рубля. По отношению к последней сделке 29 января доллар вырос на 6,11 копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 23 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 10 копеек и составил 75,5906 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 29 копеек.