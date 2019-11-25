На фоне слабой динамики доходов россиян размер депозитов физических лиц в банках увеличивается

Депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека, свидетельствует рейтинг РИА «Новости».

На фоне умеренного роста зарплат и слабой динамики доходов населения в целом размер депозитов физических лиц в российских банках увеличивается. За девять месяцев 2019 года они выросли на 3,1%, или 891 миллиард рублей, а за год (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019-го) прирост составил 9%, или 2,4 триллиона рублей.

Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял меньше 20 триллионов рублей, а в 2011 году – менее 10 триллионов, то есть за девять лет вклады утроились, но основной прирост пришёлся на 2011-2015 годы.

В пересчете на одного жителя в России приходятся порядка 200 тысяч рублей депозитов. При этом значение показателя в разных регионах отличается многократно. Для оценки ситуации с накоплением депозитов в регионах эксперты РИА «Новости» составили рейтинг субъектов Федерации по размеру банковских вкладов населения.

Больше всего депозитов на душу населения - более 800 тысяч рублей - зафиксировано в Москве. В число лидеров рейтинга также входят Петербург, Магаданская область, Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюменская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих семи регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне от 217 тысяч рублей (Московская область) до 318 тысяч рублей (Колыма).

Это объясняется высоким уровнем зарплат и доходов.

Кроме того, именно в столице наиболее сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как высокие зарплаты, так и доходы от собственного бизнеса. К тому же многие богатые люди, зарабатывая свои состояния в регионах, преимущественно живут в Москве, и, соответственно, в там же держат свои сбережения.

Эксперты отмечают, что показатели Москвы сильно искажают среднюю картину, так как в столице проживают почти 10% всего населения России. Москва в шесть раз богаче остальных регионов.

По мнению экспертов РИА «Новости», депозиты и далее будут увеличиваться, но рост будет ограничен динамикой доходов.