На форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении

Перенос освоения Штокмановского месторождения не означает, что Россия отказывается от освоения шельфа. Об этом на форуме «Судостроение в Арктике», который проходит в Архангельске, заявил генеральный директор ООО «Гекон» Михаил Григорьев. «Мы не отказываемся от шельфа, мы меняем парадигму его освоения. Мы начинаем выход с берега на субаквальное месторождение «Каменномысское-море», мы ожидаем реализацию совместного предприятия «НОВАТЭКа» и «Газпромнефти» по Северо-Западу полуострова Ямал, будет и этап насыпных островов, как это делается на Западе Аляски. На глубоководье наши суда придут не скоро, но мы постепенно начинаем выходить на шельф», - приводит слова эксперта корреспондент «PortNews».

Штокмановское газоконденсатное месторождение расположено в центре шельфовой зоны российского сектора Баренцева моря на расстоянии около 600 км к северо-востоку от Мурманска. По разведанным запасам природного газа Штокман является на сегодняшний день одним из крупнейших месторождений в мире. Запасы месторождения по категории С1 составляют 3,9 трлн куб. м газа и 56,1 млн тонн газового конденсата, из которых в границах лицензионного участка «Газпрома» расположены 3,8 трлн куб метров газа и 53,4 млн тонн газового конденсата.