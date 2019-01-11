На гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов

Системы термо-, виброконтроля и контроля биения вала установлены на большинстве гидростанций Заполярья. Они позволяют оперативно и дистанционно видеть параметры работы гидроагрегатов, своевременно формировать предупредительные сигналы об отклонениях от нормативных значений, визуализировать и архивировать данные. Это в свою очередь повышает безопасность — энергетики в он-лайн режиме получают актуальную информацию о работе гидротурбин и принимают решения.

— Последний этап проекта - оснащение современными комплексами гидроагрегата № 1 Янискоски ГЭС, которое запланировано на 2019 год, и гидроагрегатов Верхне-Туломской ГЭС. Эти работы будут выполнены в ходе модернизации станции, - отметил главный инженер филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов.