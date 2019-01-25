Мурманская область. Арктика25.01.19 08:20
На г.Кукисвумчорр проведут активное воздействие на снежный покров с применением взрывчатых материалов
25 января с 10.00 и до окончания работ будет проводиться предупредительный спуск лавин путем подрыва взрывчатых веществ в лавинных очагах: № 43; Южная воронка, Центральная воронка, Северная воронка юго-западного склона Южного отрога г.Кукисвумчорр.
С целью обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне.
Телефоны оперативных дежурных: поисково-спасательного подразделения (город Кировск) МЧС России 8 (815-31) 5-88-95; ЕДДС города Кировска 8 (815-31) 5-57-89.
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