На главной площади Мурманска будут отмечать День России

12 июня в Мурманске на площади Пять Углов состоится традиционное народное гулянье, посвященное Дню России. С 12 часов будут работать: праздничная ярмарка; детский городок; выставка вооружения, военной техники и продукции собственного производства УФСИН; полевая кухня.

В 13 часов откроются следующие площадки: спортивный проект «Родной двор – родной город»; шатер «Караоке»; уличный театр; игровая площадка «Я люблю тебя Россия»; танцевальная игра «Just dance».

В 14 часов на улице Ленинградской состоится принятие присяги сотрудниками Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области.

В 15 часов по проспекту Ленина пройдёт торжественный марш учащихся филиала ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации (город Мурманск) и исполнение гимна училища на главной сцене праздника.

В 15.30 у ГДЦ «Арктика» начнётся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города. Специальный гость праздника – исполнитель песен о Мурманске – Сергей Избаш.