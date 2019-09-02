На главную базу Северного флота – Североморск прибыл учёбный корабль «Перекоп»

На главную базу Краснознамённого Северного флота 1 сентября прибыл учебный корабль «Перекоп», который совершает переход из Кронштадта во Владивосток. На его борту находятся курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института (Морского корпуса имени Петра Великого), курсанты факультета энергетических установок Военно-морского политехнического института и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, которые проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием на главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил уникальность похода учебного корабля «Перекоп» по арктическим морям, который подготовит будущих офицеров к океанским походам и кругосветным плаваниям, ставшим обычной практикой для экипажей кораблей Военно-морского флота в последние годы.

Как сообщает пресс-служба СФ, для участников похода на Северном флоте организована насыщенная экскурсионная программа с посещением Военно-морского музея флота в Мурманске и его филиалов в гарнизонах Североморск и Сафоново, а также памятных мест. Начнется она для будущих офицеров уже сегодня с посещения флагмана Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий».

После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль «Перекоп» продолжит поход по Северному морскому пути.