На 20% самых низкооплачиваемых трудящихся, а это 650 млн человек, приходится менее одного процента совокупного мирового заработка, а на 10% самых высокооплачиваемых - почти половина, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Его авторы отмечают, что с 2004 года на глобальном уровне неравенство в доходах работающих людей несколько сократилось. Однако оно увеличивается на национальном уровне, в основном в крупных странах с развивающейся экономикой - в Китае и Индии.

Большая часть работающих людей в мире получают крайне низкую заработную плату. Многие из них не могут вырваться из нищеты. В целом на 50% трудящихся приходится всего 6,4% всех трудовых доходов в мире.

Средняя заработная плата половины работников в мире составляет всего 198 долларов в месяц. 10% самых бедных трудящихся должны работать более трёх столетий, чтобы заработать столько же, сколько самые богатые 10% получают в год.

Один из основных выводов доклада МОТ заключается в том, что рост доходов высокооплачиваемых людей сопровождается снижением достатка работников со средним и низким уровнем заработка, сообщает центр новостей ООН.