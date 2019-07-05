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Мурманская область. Арктика05.07.19 12:05

На глобальном уровне неравенство в доходах работающих людей несколько сократилось

На 20% самых низкооплачиваемых трудящихся, а это 650 млн человек, приходится менее одного процента совокупного мирового заработка, а на 10% самых высокооплачиваемых - почти половина, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

Его авторы отмечают, что с 2004 года на глобальном уровне неравенство в доходах работающих людей несколько сократилось. Однако оно увеличивается на национальном уровне, в основном в крупных странах с развивающейся экономикой - в Китае и Индии.

Большая часть работающих людей в мире получают крайне низкую заработную плату. Многие из них не могут вырваться из нищеты. В целом на 50% трудящихся приходится всего 6,4% всех трудовых доходов в мире.

Средняя заработная плата половины работников в мире составляет всего 198 долларов  в месяц. 10% самых бедных трудящихся должны работать более трёх столетий, чтобы заработать столько же, сколько самые богатые 10% получают в год.

Один из основных выводов доклада МОТ заключается в том, что рост доходов высокооплачиваемых людей сопровождается снижением достатка работников со средним и низким уровнем заработка, сообщает центр новостей ООН.

 

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